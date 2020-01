Tmw - Petagna, affare in via di definizione sul modello Inglese: le cifre dell'accordo

Fumata bianca in arrivo per Andrea Petagna: il calciatore da oggi sarà un nuovo giocatore del Napoli. Gli azzurri ripeteranno la stessa operazione fatta due anni e mezzo fa con il Chievo per Inglese. Secondo quanto riferisce la redazione di Tmw, l'accordo è vicinissimo tra le parti su una base di 16 milioni più 2 di bonus. L'attaccante estense verrà dunque comprato e lasciato in biancoazzurro fino alla prossima estate, quando andrà a rafforzare la rosa di Gattuso