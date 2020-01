Tmw - Politano, prova a farsi sotto il Siviglia: presentata un'offerta all'Inter

Fra Roma e Napoli spunta, anzi rispunta, il Siviglia. Dopo l'interessamento dei giorni scorsi infatti il club andaluso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha presentato un'offerta all'Inter per il cartellino di Matteo Politano. Un'offerta che potrebbe complicare i piani dei partenopei che questa mattina si erano incontrati con gli agenti del giocatore per trovare un accordo sull'ingaggio. Il Napoli sembrerebbe comunque restare ancora avanti avendo già raggiunto un accordo coi nerazzurri per il trasferimento in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro del classe '93.