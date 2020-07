TMW - Pronto un piano B se salta Gabriel: contatto con il Mainz per Niakhate, i dettagli

Uno dei principali indiziati a completare la difesa azzurra per la prossima stagione è Gabriel, difensore del Lille. Sul brasiliano c'è da battera la concorrenza dell'Everton e del Leicester. Come riferisce la redazione di TMW, il Napoli si vuole cautelare con un piano B e ha contattato il Mainz per Moussa Niakhate, 24 anni, trentatré presenze in stagione in Bundesliga. Il club tedesco valuta il classe '96 ex Metz tra i 25 e i 30 milioni di euro.