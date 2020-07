TMW Radio - Osimhen al Napoli: confermato appuntamento per incontro col nuovo agente

Ci siamo per Victor Osimhen al Napoli, la trattativa sta per entrare nel vivo. Niccolò Ceccarini, giornalista e direttore di TMW Radio, scrive sui social: "Confermato per questo fine settimana l’incontro decisivo tra l’agente di Osimhen e il Napoli".

Confermato per questo fine settimana l’incontro decisivo tra l’agente di Osimhen e il Napoli — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) July 22, 2020