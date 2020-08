Tmw - Rinnovo Gattuso, summit positivo: c'è già un accordo di massima

Passi avanti per il rinnovo di mister Rino Gattuso col Napoli. Come raccolto da TMW, l'incontro odierno tenutosi a Capri col presidente Aurelio De Laurentiis, suo figlio Edoardo e il ds Giuntoli ha portato infatti a un accordo di massima. Le parti, tuttavia, non hanno ancora chiuso la trattativa e hanno deciso di riaggiornarsi quindi nelle prossime settimane per continuare a lavorare sul nuovo accordo di 'Ringhio'.