Tmw - Riscatto complesso per Ndombele: ecco perchè c'è spazio per Ounahi

Non solo il miglioramento delle alternative per inseguire il sogno Scudetto, i rinnovi di contratto o accontentare chi trova pochissimo spazio

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Non solo il miglioramento delle alternative per inseguire il sogno Scudetto, i rinnovi di contratto o accontentare chi trova pochissimo spazio. Il Napoli in questa finestra di gennaio lavora - come da filosofia del club - anche sulle migliori occasioni per quanto riguarda i giovani in rampa di lancio da bloccare adesso in prospettiva di giugno. Un modo per anticipare la concorrenza ed ottenere condizioni economiche migliori muovendosi in anticipo per uno dei ruoli che potrebbe restare sguarnito in estate.

La rivelazione del Mondiale

In questa direzione il nome più caldo è quello di Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 della nazionale marocchina e dell'Angers (ultimo in classifica e che lo attende per provare a rilanciarsi). Il ds Giuntoli lo segue già da tempo ma la vetrina del Qatar ne ha già incrementato decisamente la valutazione. La concorrenza non manca, a partire da Leicester e dell'Olympique Marsiglia, ma secondo la stampa francese il Napoli resta in pole soprattutto per il gradimento verso il progetto tecnico.

C'è spazio per una mezzala

Al momento tutte le caselle sono ben coperte, ma il Napoli negli ultimi tempi si è sempre mosso per tempo, anticipando quasi tutte le operazioni come accaduto con le grandi partenze estive. La società ad esempio in questo caso è consapevole che in estate servirà almeno un'altra mezzala di spessore: difficile il riscatto di Ndombele per le condizioni del Tottenhan e l'ingaggio pesante, così come il rinnovo di Zielinski, oltre i nuovi parametri fissati per gli stipendi. E così il Napoli prova a portarsi avanti col lavoro con almeno un'altra mezzala giovane e di talento.