Tmw - Roma, Friedkin non può presentarsi vendendo Dzeko: vuole prima chiudere per Milik

Presentarsi a Roma senza centravanti e avendo venduto Edin Dzeko non sarebbe certo un biglietto da visita importante per Dan Friedkin. Lo sa lui e lo sa Guido Fienga che si sta muovendo proprio in questa direzione nelle stanze inglesi del calciomercato in queste ore. Il CEO giallorosso è il fulcro attorno al quale gravita il nuovo progetto giallorosso, in attesa di una definizione del comparto mercato, ora affidato a Morgan De Sanctis (ma non è escluso che possa esserlo anche per tutta la stagione). La Roma vuole un centravanti, prima di vendere il bosniaco. Il nome caldo è Arkadiusz Milik in uscita dal Napoli e la contropartita Cengiz Under potrebbe essere quella giusta per sbloccare la trattativa. Per Dzeko, poi, sarà sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri lo seguono da tempo, è un'espressa richiesta di Antonio Conte per completare il pacchetto avanzato. La Juve, ora a Londra con il ds Fabio Paratici, lo vuole per il dopo Gonzalo Higuain. Forse non come primo nome, ma l'opportunità di impostare uno scambio e di avere anche plusvalenze a bilancio, interessa e non poco ai bianconeri.