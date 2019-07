TMW - Se parte Mario Rui occhio a Fares, potrebbe diventare nome caldo

L'esterno mancino è certamente uno dei ruoli più ambiti sul mercato. E chi ce l'ha, vedi la SPAL con Mohamed Fares, tende a non volerlo mollare o, quanto meno, a considerarlo per quel che è. Merce rara e preziosa, oggetto del desiderio di più club in Serie A tra cui Torino, Sassuolo e Napoli. Gli azzurri hanno in rosa Faouzi Ghoulam ma in uscita c'è Mario Rui. Se il portoghese dovesse partire, magari proprio per tornare in patria, potrebbe essere un nome caldo per rinforzare l'out mancino della difesa di Carlo Ancelotti.