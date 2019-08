TMW - Sprint finale per Lozano e James: si può fare il doppio colpo, aumenta la fiducia

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini aggiorna la situazione sul mercato del Napoli: "E dopo Lukaku all’Inter è arrivato il momento del Napoli. Giuntoli è a lavoro da molto tempo per regalare ad Ancelotti un grande attaccante. Nelle ultime ore gli sforzi si stanno concentrando soprattutto su Lozano. Il club azzurro sta cercando di sistemare gli accordi relativi alle richieste del Psv Eindhoven che vorrebbe il pagamento della clausola rescissoria, dell’intesa con il giocatore (pronto un contratto di 5 anni intorno ai 4 milioni a stagione bonus compresi) e dei diritti di immagine. Il Napoli vuole fare l’operazione e sa che è fondamentale dare un’accelerata per avere prima possibile l’esterno messicano. Intanto parallelamente Giuntoli tiene i contatti con Mendes e il Real Madrid per James Rodriguez. Più passa il tempo e più aumentano le possibilità che l’attaccante colombiano vesta la maglia del Napoli. L’Atletico Madrid si è defilato e l’unica vera offerta rimane quella del presidente De Laurentiis. Non è cambiato però niente nella sostanza, la proposta è sempre quella di un prestito con diritto di riscatto ad una cifra che dovrebbe oscillare tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il Napoli sta facendo una riflessione anche su Llorente, che si è svincolato dal Tottenham. L’attaccante spagnolo ha ricevuto molte offerte e nel caso sarebbe un’ottima soluzione, come alternativa a Milik. Al momento però è solo un’idea. In uscita rimangono sempre Verdi e Ounas, il primo alla fine andrà al Torino per 22-23 milioni di euro".