Tmw - Su Contini la Samp non cambia idea: no al rientro anticipato al Napoli

Fonte: di Raimondo De Magistris per TMW

TuttoNapoli.net

Sono attesi in settimana sviluppi per lo scambio tra il Napoli e la Sampdoria riguardante Bartosz Bereszynski e Alessandro Zanoli. Quest'ultimo dopo il rinnovo del contratto col Napoli passerà in prestito alla società blucerchiata che in cambio, sempre con la stessa formula, cederà il laterale polacco al Napoli.

Confermato che, ad oggi, lo scambio non prevede il rientro anticipato a Napoli di Nikita Contini: il portiere classe '96 è il vice Audero e la Samp conta su di lui anche per la seconda parte di stagione.