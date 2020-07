TMW - Szoboszlai vuole solo il Milan: lo fa capire sui social e aspetta una chiamata

Ormai non è più un mistero, Dominik Szoboszlai vuole solo il Milan. Lo scrive la redazione di TMW parlando del talento del Salisburgo che tanto piace anche al Napoli: "Szoboszlai - si legge - sta facendo capire in ogni modo attraverso i social, mettendo “like” a qualsiasi notizia sui rossoneri, (ieri addirittura all’indiscrezione sul suo passaggio in rossonero), e non è altro che una conferma a ciò che già era noto: il suo apprezzamento per il progetto milanista. Szoboszlai vede nel Milan una grossa opportunità in carriera, un salto importante che gli permetterebbe di giocare con continuità, e se il Milan dovesse chiudere l’anno in Europa League, potrebbe sfruttare anche la vetrina delle coppe".