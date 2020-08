Tmw - Thauvin potrebbe preferire una piazza come Napoli o Milan all'Atalanta

Smaltita la sbornia di Lisbona e la delusione per l'eliminazione all'ultimo minuto. L'Atalanta deve gestire i casi in uscita - come quello di Castagne verso l'Hertha Berlino oppure Hateboer, che ha chiesto la cessione - e cercare un vice Ilicic, priorità assoluta per questo mercato, sebbene lo stesso sloveno stia meglio rispetto alle ultime settimane. Come anticipato dieci giorni fa Thauvin è un nome caldo.

NUOVI CONTATTI - Così dopo qualche giorno di relativo riposo, l'Atalanta si tufferà in uno dei mercati più difficili della storia recente. La situazione di Thauvin è cambiata poco negli ultimi giorni: ha un ingaggio base intorno ai 2,8 più premi. Da capire se la tassazione può dare una mano all'Atalanta, anche se gli equilibri potrebbero essere spostati dopo il suo arrivo, visto che Gomez è quello che guadagna di più (2 milioni) e c'è sempre stata questa regola non scritta di non andare oltre.

CONTRATTO LUNGO? Dall'altra parte l'Atalanta potrebbe offrire un quinquennale (10 milioni complessivi) e mettere una clausola rescissoria in caso di una big per incentivare il giocatore e tentare di chiudere la trattativa. Anche perché Thauvin, a 27 anni, è nel pieno della sua maturazione ed è intenzionato a fare fuoco e fiamme dopo un anno di stop forzato per un problema alla caviglia. C'è anche la sensazione che potrebbe preferire una piazza come Milan o Napoli, più grande di Bergamo, dopo gli anni all'Olympique Marsiglia, città straordinariamente attaccata all'OM. In ogni caso l'idea è quella di monetizzare: meglio poco che niente fra un anno, visto che Thauvin ha già detto di non voler rinnovare.