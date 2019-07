TMW - Torino, c'è già il sì di Verdi ma permane la distanza col Napoli sulle cifre

Il Torino insiste per avere Simone Verdi: il club granata, già incassato il gradimento del giocatore, vecchia conoscenza dalle parti del "Grande Torino", prova a convincere il Napoli ad abbassare le pretese per l'attaccante esterno. La situazione al momento è questa: il Napoli continua a chiedere circa 25 milioni per il giocatore, la cifra spesa l'anno scorso per prelevarlo dal Bologna e c’è ancora molta distanza tra domanda e offerta. Il nuovo ds Bava continua però a battere la pista, ansioso di regalare il primo colpo stagionale a Walter Mazzarri.