TMW - Torino, Cairo vuole Verdi come regalo per l'accesso ai preliminari di EL

Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha detto di no a una proposta da 50 milioni di euro per Andrea Belotti, centravanti nonché capitano. La proposta era del West Ham che, oltre ai soldi, avrebbe inserito il centrocampista Pedro Obiang nell'affare. Il rifiuto è dettato dall'intenzione, da parte del presidente granata, di allestire una rosa competitiva sia per il campionato che per l'Europa League.

SEMPRE SU VERDI - Come ulteriore regalo per l'accesso ai preliminari dell'EL, Cairo sta pensando di acquistare Simone Verdi. C'è ancora forbice con il Napoli, ma l'azzurro ha deciso di dare priorità al Toro per potere svolgere una stagione da protagonista. Su di lui c'è sempre l'Atalanta che, però, appare abbastanza in ritardo. Lo riporta Tuttomercatoweb.