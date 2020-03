Tmw - Torino spaventato dai corteggiatori, vuole blindare Belotti: la situazione

30 giugno 2022 rappresenta, in casa Torino, la data di scadenza del contratto del Gallo Belotti con i granata. Una tempistica lontana, ma non abbastanza da garantire la tranquillità con la quale Cairo vorrebbe affrontare la prossima estate mantenendo il suo giocatore più importante in rosa. Per questo motivo, al netto delle tante speculazioni di mercato che già stanno contraddistinguendo il futuro del centravanti, la volontà del club piemontese è quella di predisporre un rinnovo contrattuale che vada a blindare a doppia mandata il futuro di Belotti legandolo alla maglia del Torino in maniera indissolubile. I contatti verranno intrapresi non appena l’emergenza Coronavirus darà tregua al nostro paese e di conseguenza al nostro calcio: di certo la permanenza di Belotti rappresenta un’assoluta priorità per il Toro.