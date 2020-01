Tmw - Tsimikas-Napoli, ultimo contatto due settimane fa: distanza resta ampia

Che Ghoulam esca o meno, si è notevolmente raffreddata la pista Kostas Tsimikas dell'Olympiacos per l'out sinistro del Napoli: in questo momento la società azzurro ha concentrato gli sforzi sul campo, visto il cammino deficitario in Serie A sin dall'arrivo di Gennaro Gattuso, e anche sul mercato ha preso altre direzioni, preferendo rinforzare la squadra a centrocampo (Demme e Lobotka) e in attacco (Politano) piuttosto che dare alternative nel reparto arretrato. Anche perché l'iniziale richiesta della formazione ellenica per il suo classe 1996 era di venti milioni di euro, cifra che ha fatto scappare anche l'Atalanta, poi andata decisa su Czyborra.

DUE SETTIMANE FA L'ULTIMO CONTATTO - Gli ultimi approcci tra Giuntoli e la formazione greca sono di circa quindici giorni fa, con l'offerta del Napoli arrivata a dieci milioni di euro, più bonus. Il club è rimasto vigile sul giocatore, che piace e non poco, specie in ottica di un addio di Ghoulam, ma come detto in questo momento gli azzurri sono più concentrati sul rafforzamento dell'attacco e l'operazione Tsimikas è finita in secondo piano.