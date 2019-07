TMW - Verdi pista in salita per la Samp: alle cifre richieste dal Napoli difficilmente arriverà

Mercato sempre in fermento per la Sampdoria. La redazione di Tuttomercatoweb fa sapere che si è parlato insistentemente di Emiliano Rigoni per il ruolo d’attacco ma per l’argentino non ci sarebbero stati passi in avanti come paventato. Stesso discorso per Simone Verdi che alle cifre dettate dal Napoli, 20 milioni più 5 di bonus l’ultima offerta del Torino, difficilmente arriverà. In questo momento del ritiro il tecnico sta provando Manolo Gabbiadini con frequenza come esterno nel 4-3-3 e in caso di conferma del giocatore in quel ruolo, la società potrebbe optare per prendere un’ala non di prima fascia oppure dirottare le attenzioni sulla prima punta da affiancare a Fabio Quagliarella.