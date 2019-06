Tmw - Veretout rifiuta l'estero, ora è bagarre tra il Napoli e le milanesi

Il suo nome è al centro delle cronache di radiomercato da oramai diverse settimane e salvo colpi di scena nei prossimi giorni Jordan Veretout è destinato a lasciare la Fiorentina. Il suo addio alla maglia viola è stato posticipato solo per 'colpa' della recente cessione societaria, ma Pradè, Barone e gli uomini mercato gigliati hanno già ripreso i fili delle trattative precedentemente avviate da Corvino.

No all'estero - Le proposte ad oggi più concrete sono arrivate dall'estero, nello specifico da Siviglia e Olympique Lione. Ma il giocatore, consigliato anche dal suo entourage, ha gentilmente declinato forte della convinzione di voler proseguire la propria carriera in Italia.

Sorpassi e controsorpassi - Durante la stagione e nell'immediato post, il Napoli sembrava la squadra maggiormente interessata al francese. E i contatti, fra club e con l'entourage, andavano tutti in questa direzione. Ma i nuovi responsabili mercato di Roma e Milan hanno fiutato l'affare e si sono gettati nella mischia. La Roma è forse la squadra maggiormente convinta, anche per una questione di necessità numerica a centrocampo, ma ieri a Casa Milan è andato in scena un incontro fra la dirigenza rossonera e l'agente Mario Giuffredi. Circostanza che di fatto pone il Milan in testa al gruppo delle pretendenti.