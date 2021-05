TN in Podcast - La lista di ADL per la panchina: bisogna attendere Napoli-Verona e diversi incastri

Nella settimana che porta alla decisiva Napoli-Verona si moltiplicano i rumors sul prossimo allenatore ed in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato l'importanza dell'ultima partita per l'intera linea programmatica della società. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno analizzato i tanti rumors degli ultimi giorni, quasi tutti ipotizzabili solo in caso di Champions ed alcuni invece da escludere in ogni caso. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.