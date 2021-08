TN in Podcast - Napoli fermo in entrata ed uscita: quando e come può sbloccarsi il mercato

Pronto ad iniziare il secondo ritiro estivo ed il Napoli è fermo sul mercato in entrata ed uscita. In "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Fabio Tarantino abbiamo analizzato le difficoltà del club di De Laurentiis e la strategia per le prossime settimane. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.