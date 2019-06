TN - Rinnovo per il '99 azzurro Russo: c'è la firma, il Napoli lo manderà ancora in prestito

Il mercato dei grandi entra nel vivo, ma il Napoli è impegnato anche nella sistemazione di tutti gli altri tesserati. Tanti i calciatori che lo scorso anno sono andato in prestito e che quest'estate hanno fatto rientro alla base. Tra questi anche Raffaele Russo, ala classe '99, mandato a farsi le ossa in Serie C, all'Albissola, con cui ha ben figurato collezionando 24 apparizioni e siglando due assist. Il contratto del ragazzo, proveniente dal settore giovanile azzurro con cui ha disputato anche per due anni consecutivi la Youth League, sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ma così non sarà.

RINNOVO. Secondo quanto raccolto da Tuttonapoli.net, infatti, nel pomeriggio di oggi gli agenti del ragazzo Fabio Ottieri e Gianni Pascale si sono recati a Castel Volturno per formalizzare il rinnovo. L'accordo è stato trovato per un un altro anno di contratto, più altri due opzionabili, quindi una intesa che potrebbe garantire al Napoli di tenere il controllo del suo cartellino per un altro triennio. Chiaramente il suo percorso di crescita continuerà altrove, ancora in prestito, quasi certamente per un altro anno in Serie C, categoria dalla quale già sono arrivate diverse richieste. Intanto, il primo passo, quello più importante, è stato compiuto. Il prolungamento è ormai cosa fatta.