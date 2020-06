Todibo il prescelto se parte Koulibaly: Giuntoli ha già in mente l'offerta per convincere il Barça

La cessione di Kalidou Koulibaly è sempre possibile, a patto che qualcuno metta sul piatto 80-100 milioni di euro per il Napoli. Per questo il club azzurro dovrebbe cominciare a cautelarsi per una eventuale sostituzione. Secondo Tuttosport, Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Jean Clair Todibo, centrale classe 1999 di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito allo Schalke 04.

AFFARE POSSIBILE - Per i blaugrana non è incedibile e il Napoli lo stima dai tempi di Tolosa. Il quotidiano spiega che dalla società partenopea potrebbe partire un'offerta da 12 milioni di euro da portare in Catalogna. Il Barcellona potrebbe lasciar partire il calciatore francese, considerato un buon rimpiazzo e soprattutto ottimo perché con passaporto comunitario.