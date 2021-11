Tolisso proposto all’Inter: il vecchio pallino di Giuntoli può sbarcare in Italia a zero

C'è un nome che torna di moda per il mercato italiano ed è quello di Corentin Tolisso. Il 27enne francese scuola Olympique Lione, ora al Bayern Monaco, è in scadenza nell'estate del 2022 con la società bavarese. Secondo l'autorevole rivista tedesca Kicker, Tolisso è stato proposto sia all'Inter che al Tottenham di Antonio Conte: il transalpino è ai margini del Bayern, con una sola gara giocata in Bundes.