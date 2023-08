Tomiyasu è il giapponese di ADL? Da Milano: "Lascia l'Arsenal, è stato offerto al Napoli"

Nome nuovo per la difesa del Napoli, è quello di Takheiro Tomiyasu, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il centrale giapponese dell'Arsenal potrebbe lasciare i Gunners come scrive l'esperto di mercato Nicolò Schira ed è stato proposto a Napoli e Inter. Ecco il suo tweet:

Takehiro #Tomiyasu could leave #Arsenal: he has been offered to #Inter and #Napoli in the last days. #transfers #AFC