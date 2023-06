Tonali al Newcastle, perché non ha senso il paragone tra Napoli e Milan

Sui giornali questa mattina stanno paragonando l’operazione Tonali-Newcastle con la strategia estiva del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Sui giornali questa mattina stanno paragonando l’operazione Tonali-Newcastle con la strategia estiva del Napoli che ceduto o lasciato andare a parametro zero diversi big diventando più forte fino a vincere lo scudetto. Ma c’è una grande differenza tra l’operazione che vede coinvolto il club rossonero e quanto fatto da De Laurentiis e Giuntoli.

Tonali, infatti, ha 23 anni ed è nel pieno della propria crescita. Il Milan sta per cedere uno dei giocatori più importanti che non è ancora al top della propria qualità. Il Napoli invece si è privato di calciatori ormai al tramonto della propria carriera basti pensare alla decisione di Koulibaly di ripartire dall'Arabia o a Insigne che ha difficoltà in America e vorrebbe tornare in Europa.