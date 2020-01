Tonali è irraggiungibile: ora ci pensano anche City e Psg

Il Napoli aveva pensato a Sandro Tonali ma il 2000 azzurro è lanciatissimo verso le big europee. Il giovane centrocampista del Brescia piace a tutte le grandi. Il Psg lo sta facendo seguire da vicino per un'operazione stile Verratti, così come Guardiola lo vedrebbe benissimo per il suo City. Presenti anche Juventus e Inter, che in estate parteciperanno all'asta per il play di Cellino. Lo riporta Sportmediaset.