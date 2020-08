Tonali, ora il Milan fa sul serio: da Elliot via libera per alzare l'offerta e chiudere l'affare

Il gruppo Elliott avrebbe dato il via libera al Milan per chiudere l'affare Sandro Tonali. A riferirlo è SportMediaset che racconta come l'accordo potrebbe costruirsi sulla base di 10 milioni di euro più 25 di bonus - come confermato già ieri - ma anche con un quadriennale da 2,5 milioni di euro (a salire) per il giocatore. I proprietari hanno dato mandato a Massara e Maldini di chiudere l'affare anche alzando, eventualmente, la prima proposta, battendo così la concorrenza dell'Inter.