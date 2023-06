Tonali promesso sposo del Newcastle: il Milan s'inserisce per Frattesi

Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan per un'offerta monstre: 70 milioni di euro più 5 di bonus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha detto sì alla proposta del Newcastle. Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan per un'offerta monstre: 70 milioni di euro più 5 di bonus. L'ex Brescia in Inghilterra andrà a prendere più del doppio rispetto a quanto percepisce ora in rossonero. A riferirlo è la redazione di MilanNews.

Nel caso in cui dovessero entrare i soldi dalla cessione di Tonali in Premier, il Milan, come riporta Tmw, potrebbe inserirsi per Davide Frattesi. Oltre ai rossoneri sul centrompista ci sono altri tre club: Inter, Roma e Juventus. Oggi è andato in scena nel primo pomeriggio a Milano un incontro tra il ds della Juventus, Giovanni Manna, e il Sassuolo rappresentato dall'ad Giovanni Carnevali. Nerazzurri per ora in vantaggio, ma la rimonta delle altre è dietro l’angolo.