Tonelli e Ciciretti in lista cessioni: due piste per il centrale, l'ex Benevento andrà in B

Il Napoli deve sistemare ancora alcuni esuberi in queste ultime due settimane di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, sulla lista cessioni ci sono anche Lorenzo Tonelli e Amato Ciciretti. Il centrale ha due piste calde: la Fiorentina in primis, ma anche il Parma. Per l'ex Benevento, invece, si prospetta ancora un futuro in Serie B, categoria dalla quale sono arrivate diverse offerte sulla scrivania di Giuntoli.