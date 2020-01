Tonelli può tornare alla Samp: una sola formula per definire l'affare

"La Sampdoria al lavoro per Tonelli del Napoli, ma deve prenderlo a titolo definitivo. Sarebbe un ritorno". Lo ha scritto sui social il giornalista di Tv Luna e del Roma Giovanni Scotto. Tonelli aveva già vestito un anno fa la maglia della Sampdoria e ora potrebbe ritornare in blucerchiato. In questa stagione è rimasto a Napoli ma non ha mai giocato e ora si guarda attorno alla ricerca di una squadra che possa dargli la giusta continuità.