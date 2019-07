Tonelli, un gol per dirsi addio: due club di Serie A sul difensore azzurro

Lorenzo Tonelli ha segnato in amichevole ma, con ogni probabilità, lascerà il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che su di lui c'è il Brescia ma non solo, lo segue anche il Lecce. Vari interessi per un centrale di valore che, però, al Napoli è chiuso dalla coppia Manolas-Koulibaly.