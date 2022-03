Torino, Bremer (che piace al Napoli) una calamita in Europa: primo per palloni intercettati

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in questa stagione Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, ha catturato 93 palloni interrompendo azioni avversarie

Una vera e propria calamita, sia in Italia che in Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in questa stagione Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, ha catturato 93 palloni interrompendo azioni avversarie: nessuno nei 5 campionati top in Europa ha saputo fare meglio, il secondo in questa speciale classifica ne ha intercettati 19 in meno. Il centrale del Toro - scrive la rosea - è leader in serie A anche per le respinte di testa (59) e per i palloni recuperati (246). Infine le reti: Bremer da quando si è affacciato nella nostra Serie A (19 agosto 2018) è il secondo difensore brasiliano per reti realizzate; ne ha firmate 11 e Marquinhos del PSG ne ha fatte 12.