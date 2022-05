Torino, caccia al portiere: pronta l’offerta per Meret se non rinnova col Napoli

Il Torino va alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, visto che né Milinkovic-Savic né Berisha hanno convinto fino in fondo in questa stagione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Torino va alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, visto che né Milinkovic-Savic né Berisha hanno convinto fino in fondo in questa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport i granata hanno fatto i primi sondaggi per Pierluigi Gollini, che dovrebbe tornare all'Atalanta dal Tottenham al termine della stagione, ma il ds Vagnati tiene d'occhio anche Alessio Cragno del Cagliari, oltre alla situazione legata al Napoli: se non dovesse rinnovare il dirigente è pronto all'offerta per Alex Meret.