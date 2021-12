Torino, Cairo: "Bremer andrà via? Ne parleremo al momento giusto"

Intercettato dai microfoni di Tmw alla premiazione dei Gazzetta Awards, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del mercato granata: "Io e Juric la pensiamo allo stesso modo, è giusto puntare sui giovani e lui è bravo a migliorarli. E' il nostro obiettivo di società, va perseguito in ogni modo".

Il mercato in uscita come lo vede? "Vedremo, io direi che abbiamo ancora davanti tre partite importanti. Concentriamoci su queste e non parliamo di mercato. Bremer può lasciare Torino? Vedremo, ne parleremo al momento giusto".