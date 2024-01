Torino, Cairo ribadisce al Milan: "Buongiorno non si muove"

Il nome di Alessandro Buongiorno continua ad essere accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni

Il nome di Alessandro Buongiorno continua ad essere accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni. E così il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto nuovamente per confermare la sua ferma volontà di non cedere il difensore centrale italiano che piace tantissimo ai rossoneri: "L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita. Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: 'Per noi sei e sarai importantissimo'. Adesso ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza" le parole del numero uno granata riportate stamattina da Tuttosport.

Il Milan è fortemente interessato a Buongiorno perchè lo ritiene un ottimo rinforzo non solo per il presente, ma anche per il futuro. La prima offerta milanista al Torino è stata di 15 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante rossonero attualmente in prestito al Monza che in via Aldo Rossi valutano 15 milioni. I dirigenti del Diavolo sono pronti anche ad alzare la parte cash fino a 20 milioni, ma a queste condizioni difficilmente arriverà il sì di Cairo, che intanto continua a ribadire la sua volontà di non cedere il suo capitano.