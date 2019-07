Torino irremovibile: 20 mln per Verdi, ma non un euro in più

Urbano Cairo è pronto a sacrificare 20 milioni per Simone Verdi e Rodrigo De Paul. Gli altri club si sono tirati indietro a fronte delle richieste alte di Napoli e Udinese, mentre il presidente granata ha prima tentennato ma poi rilanciato. Venti milioni per ciascuno dei due giocatori, ma nulla di più. Per Verdi il Napoli chiede almeno 25 milioni, sui 35 la richiesta dell'Udinese per l'argentino. Il Toro però non alzerà la posta, prendere o lasciare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.