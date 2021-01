Torino-Lobotka, Tuttosport: Napoli rifiuta il prestito, andrà via solo ad una condizione

Nonostante la smentita di Giuntoli prima della partita del Napoli contro l'Empoli in Coppa Italia, Lobotka resta tra i giocatori che potrebbero lasciare gli azzurri nelle prossime settimane, ma non con la formula del semplice prestito come avrebbe voluto il Torino, squadra maggiormente interessata al calciatore. Solo nel caso in cui i granata dovessero mettere sul piatto un acquisto a titolo definitivo (anche con la formula del prestito con obbligo), versando non meno di 15 milioni nelle casse di De Laurentiis, allora l'affare potrebbe decollare. Altrimenti Vagnati dovrà andare su altri obiettivi. A riportarlo è Tuttosport.