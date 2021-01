Torino-Lobotka pista difficile, il Napoli non ha ancora aperto alla cessione

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Poi di un colloqui tra Napoli e Fiorentina per Malcuit, poi la viola ha deciso di virare su Conti che evidentemente ritiene più idoneo al modo di giocare di Prandelli. Per Malcuit c'è il Parma molto interessato, operazione in prestito. I rapporti sono ottimi. Lobotka piace da parecchio tempo, non dispiacerebbe un'esperienza al Toro relegato nelle retrovie delle gerarchie di Gattuso. Il Napoli al momento non ha aperto alla partenza, altrimenti si troverebbe corto".