Torino, Napoli ma non solo su Nkoulou. E il napoletano Izzo può finire all'Inter

Tuttosport, nella sua edizione online, fa il punto sul futuro dei giocatori in difesa del Torino. Su Armando Izzo ci sono alcune big di Premier League ma pure l'Inter. I nerazzurri potrebbero mettere Roberto Gagliardini sul piatto come parziale contropartita per arrivare al centrale. Poi Nicolas Nkoulou: l'ex giocatore dell'Olympique Lione è in bilico, c'è il Napoli ma non solo sul calciatore. Possibile anche l'uscita di Koffi Djidji.