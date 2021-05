Torino, Nicola e Belotti in bilico: Juric favorito per la panchina granata

Dopo la salvezza acquisita dopo la partita con la Lazio, il Torino si mette a lavoro per programmare la prossima stagione in Serie A. Le ultime in casa Toro le riferisce sul proprio sito Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, Davide Nicola non è stato ancora confermato, in caso di addio il primo nome della lista per la panchina granata resta quello di Ivan Juric, già cercato da diverso tempo. Dei primi contatti avviati, saranno apprfonditi nei prossimi giorni.

In forse anche il futuro di Andrea Belotti. Il capitano del Torino potrebbe salutare la piazza dopo sei stagioni in granata.