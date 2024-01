Torino, piace Palladino: sfida al Napoli per il tecnico del Monza

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulle questione allenatore del Torino

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulle questione allenatore del Torino. A fine campionato scadrà il contratto con Ivan Juric e per il momento non ci sono novità circa il suo rinnovo.

La società starebbe anche pensando al futuro. Stando a quanto scrive il quotidiano, ci sarebbero diverse idee per un eventuale nuovo allenatore. Una di queste, oltre a Gennaro Gattuso, sarebbe Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza sarebbe apprezzato da Cairo non solo per le qualità tecniche ma anche umane. Palladino piace anche al Napoli di De Laurentiis.