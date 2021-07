Torino, se parte Belotti l'erede può arrivare dal Napoli

Il Torino pensa ad Andrea Petagna in caso di addio del Gallo Belotti. Lo si legge sul portale Tuttomercatoweb.com: "I due fantasisti alle spalle di un riferimento d’attacco è il disegno tattico che i granata stanno cercando di perseguire e perfezionare, in attesa di comprendere la decisione di Belotti per il quale Cairo è disposto ad un sacrificio economico di rilievo nell’ottica di riuscire a blindarlo.

L’alternativa principale presa in considerazione risponde al profilo di Petagna, potenzialmente in uscita da Napoli in presenza di proposte concrete".