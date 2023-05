Torino, sirene inglesi per Sanabria (che piace al Napoli): l'Arsenal prepara l’offerta

Sanabria, che piace anche alle milanesi, al Napoli e alla Lazio, in questa stagione ha segnato finora 12 reti in 34 presenze fra le fila granata.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirene di mercato dall'Inghilterra per Antonio Sanabria. Come riporta il Daily Mail, l'Arsenal avrebbe infatti messo nel mirino l'attaccante paraguaiano del Torino per rinforzare il reparto avanzato durante la prossima estate. I Gunners hanno pronto un esborso economico da circa 25 milioni di euro per convincere Cairo a lasciarlo andare. Sanabria, che piace anche alle milanesi, al Napoli e alla Lazio, in questa stagione ha segnato finora 12 reti in 34 presenze fra le fila granata.