Torino su Lobotka, chiesto il prestito: risposta 'secca' da parte del Napoli

Stanislav Lobotka ha avuto poco spazio dal suo arrivo a Napoli e il suo futuro potrebbe essere altrove. Magari al Torino, che lo cerca. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il club granata ha chiesto informazioni per provare a capire se ci sono margini per il prestito. Secca la risposta del Napoli: lo slovacco parte solo con un'offerta irrinunciabile e dunque non in prestito.