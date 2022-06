Torino su Petagna e il Napoli si cautela: nel mirino Simeone

Manovre in attacco per il Napoli ma prima andrà risolto il futuro di Dries Mertens. A scriverlo è il Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Manovre in attacco per il Napoli ma prima andrà risolto il futuro di Dries Mertens. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il Torino spinge su Petagna e Giuntoli continua a tenere Simeone nel mirino, ma l'idea è che nulla si muoverà fino a quando non sarà definita la vicenda relativa al rinnovo del contratto in scadenza di Mertens. La data? Facile: 30 giugno, nove giorni a partire da oggi".