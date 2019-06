Torino su Verdi e Mario Rui, spunta la prima offerta. Ma ADL chiede 12mln in più

Il Torino guarda in casa Napoli per il mercato. Nel mirino di Walter Mazzarri ci sono Mario Rui e Simone Verdi, ma Aurelio De Laurentiis chiede 43 milioni complessivi: 18 per l'esterno portoghese, 25 per l'attaccante ex Bologna.



La risposta di Urbano Cairo. Il Toro, per i due calciatori, è pronto a formulare una controfferta: 13 milioni per l'ex Roma e 18 milioni per il calciatore cresciuto nella cantera del Milan.