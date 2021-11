Torino, Verdi non trova spazio: a gennaio l'ex azzurro può fare le valigie

Simone Verdi da qui a gennaio proverà a ritagliarsi nuovo spazio con il Torino dopo l'esclusione di La Spezia e l'esiguo minutaggio che sta mettendo insieme in questa prima parte di stagione. Ma questo non significa che la sua permanenza in granata è certa, anzi. Nel caso in cui il rapporto con la maglia del Toro dovesse continuare a essere difficoltoso, è già pronto a fare le valigie a gennaio con Genoa, Cagliari e Sampdoria pronte a muoversi per il prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Tuttosport.