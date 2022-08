Tormentone portiere: l'attesa per il colpo, ma il tempo sta per scadere

Il ritiro di Castel di Sangro volge al termine e domani è in programma l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato

Il ritiro di Castel di Sangro volge al termine e domani è in programma l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Il Napoli affronterà l'Espanyol per gli ultimi 90 minuti prima dell'esordio di Verona ed a tenere banco è sempre la questione portiere: tra i pali ci sarà con ogni probabilità Alex Meret che però ha la valigia pronta - come anticipato da Tmw - con un discorso più che avviato con lo Spezia per potersi rilanciare in prestito. Il club partenopeo prima di liberarlo deve definire una delle operazioni che sta portando avanti: il tempo però sta per scadere.

Kepa, ma non solo

Prosegue da tempo la trattativa col Chelsea, disponibile a a coprire tre quarti del maxi-stipendio, rinunciare a qualcosa anche sui bonus per il prestito oneroso (circa 3mln di euro complessivi), ma il Napoli non affonda definitivamente perché aspetta un'apertura anche da Parigi. ADL e Giuntoli non hanno mollato Keylor Navas, consapevoli che non è nei piani del nuovo tecnico che ha affidato la titolarità a Donnarumma, e per questo il PSG potrebbe aprire alla partecipazione sull'ingaggio per un prestito biennale. Nel frattempo, con Meret in partenza, gli arrivi dovranno essere due ed è ancora da individuare il dodicesimo ideale.