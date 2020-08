Torna di moda un vecchio obiettivo per la fascia: dall'Olanda rilanciano il Napoli su Karsdorp

Il futuro di Rick Karsdorp alla Roma non dovrebbe andare oltre il prossimo mese. Al terzino destro, portato a Roma da Monchi ma frenato da troppo infortuni durante la gestione di Francesco, non mancano gli estimatori, specie dopo l'ottima annata in prestito al Feyenoord. I primi a muoversi sono stati i turchi del Besiktas, ma secondo Voetbal International su di lui ci sono anche Schalke 04, Southampton, Napoli, Atalanta, Augsburg ed Olympiacos.