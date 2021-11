Toronto abbandona la pista Insigne? Giovinco può tornare in Canada: summit in vista

Ritorno in MLS in vista per Sebastian Giovinco. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, la Formica Atomica è in queste ore a Toronto in compagnia del suo agente Andrea Cattoli. Incontro in vista nelle prossime ore: Giovinco, libero dopo i due anni in Arabia Saudita con l’Al-Hilal, può tornare al Toronto FC, la squadra con cui ha già giocato dal 2015 al 2019, vincendo MLS e Supporters’ Shield nel 2017, nonché il campionato canadese per tre anni di fila. La squadra canadese aveva avanzato nei giorni scorsi una grossa offerta per l'ingaggio di Lorenzo Insigne, l'interessamento per il ritorno dell'ex Juve potrebbe essere un cambio di rotta in attacco.

